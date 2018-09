'Mislukte actie was heldendaad'; monument voor Dakota-vliegers

ARNHEM - Het leek een mislukte actie, maar blijkt een heldendaad te zijn: het neerstorten van vijf Britse vliegers met hun Dakota in september 1944. 74 jaar na dato is er aan de Bakenbergseweg in Arnhem een monument onthuld voor de militairen.

Op dinsdag 19 september 1944 vlogen 63 bevoorradingskisten (Dakota's) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Arnhem om de Britse en Poolse grondtroepen bij Schaarsbergen te bevoorraden met voedsel. brandstof en munitie. Maar de plek waar ze hun voorraden moesten afwerpen, 'dropzone Victor', boven het Hoge Erf, was niet in handen van de geallieerden. De plek waar de vliegtuigen dus laag moesten over vliegen, was omringd door Duitse kanonnen.

Eén van de Dakota's, de FZ626, raakte zwaar beschadigd. Het brandende vliegtuig maakte een bocht naar de luchtdoelkanonnen met de bedoeling daar bovenop neer te storten. Het vliegtuig landde uiteindelijk op het huis aan de Bakenbergseweg nummer 262 en raakte in elk geval één Duits kanon.

Historie doorgeven

Aanvankelijk dacht men dat het een mislukte actie was, maar inmiddels is duidelijk dat deze vijf Britse vliegers de levens van hun collega's hebben gered. Doordat het vliegtuig neerstortte was het Duitse luchtafweergeschut enige tijd buiten gebruik. Veel andere vliegtuigen konden daardoor dus veilig overvliegen.

Militair Guido van Diermen heeft het initiatief genomen om een monument voor deze mannen op te richten. Hij is er zeker een jaar mee bezig geweest, maar heeft ook veel medewerking gekregen van betrokken instanties. Guido van Diermen: 'Als je historie wilt doorgeven aan volgende generaties en als je wilt laten zien wie gevochten heeft voor onze welvaart van nu, moet je daarvoor monumenten hebben.'

Kruisje slaan

Het monument staat aan de bosrand voor het huis waar de Dakota in 1944 neerstortte. Bewoner Robert woont daar nu en kent de bijzondere geschiedenis van zijn huis. 'Voor ons huis stond het Duitse luchtafweergeschut waarop dat vliegtuig is gecrasht. Mijn moeder heeft daar sinds begin jaren 80 gewoond en heeft in 1994 ook stukken van het vliegtuigwrak in de tuin gevonden. Toen pas werd ook duidelijk welk vliegtuig daar was neergestort, want dat konden ze pas identificeren aan merktekens op dat wrakstuk.' En er zijn meer sporen: 'In onze voortuin staat een beschadigde berk die door het vliegtuig geschampt heeft, hier komen veteranen nog jaarlijks een kruisje slaan.'

Ook monument onthuld in Renkum

Het dorp Renkum heeft sinds vrijdag ook een Airborne-herdenkingsmonument. Op de plek waar de eerste parachutisten bij de Slag om Arnhem landden, is het gedenkteken neergezet. Onder grote belangstelling werd het monument onthuld.

Foto: Omroep Gelderland