Last van stress? Bestudeer eens een slak

NIJMEGEN - Sommige slakken schieten letterlijk liefdespijltjes af op hun partner, vertelt professor Gerard van der Velde. De pijltjes bevatten hormonen die ervoor zorgen dat er na de paring meer zaadcellen overleven. Van der Velde is professor Dierecologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heb je last van stress, dan is het bestuderen van slakken volgens de professor een goede remedie.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink ontmoet Gerard van der Velde op zijn werkkamer op de Nijmeegse universiteit. Op tafel staat een witte bak waarin negen slijmerige diertjes rondkruipen. Twee van hen hebben een huisje. De slakken heeft hij in zijn achtertuin gevonden.

De ene slak is de andere niet

In ons land komen zo'n 150 verschillende soorten landslakken en zo'n 80 soorten zoetwaterslakken voor. Ook de naaktslakken hebben in het hele verre verleden een huisje gehad. Bij sommige soorten vind je nog kalkkorrels op de rug en soms zelfs een klein schelpje. Naaktslakken zijn volgens de professor evolutionair gezien verder ontwikkelt dan huisjesslakken. Naaktslakken kunnen zich in kleinere spleten verstoppen. Ook kunnen ze zich beter door de aarde bewegen. De grote hoeveelheid slijm is onderdeel van het verdedigingsmechanisme van de naaktslak. 'Het schijnt erg smerig te zijn', aldus de professor.

Tekst loopt door onder de foto.

De meeste kinderen vinden slakken helemaal niet vies. Professor Gerard van der Velde

De passie voor slakken is bij Van der Velde al op jonge leeftijd ontstaan. 'In de eerste plaats zijn ze makkelijk te vangen. En ze leiden een verborgen bestaan. Dat maakt de dieren interessant.' In tegenstelling tot volwassenen vinden volgens de ecoloog de meeste kinderen slijm helemaal niet vies. Bij Van der Velde is dat altijd zo gebleven.

Slakken zijn een belangrijke bron van voedsel voor veel dieren. Als je meer vogels in de tuin wilt, is het dus verstandig om slakken niet te bestrijden. In Nederlandse tuinen kom je de Spaanse aardslak vaak tegen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze soort van oorsprong niet uit Zuid-, maar uit Oost-Europa.

Tekst loopt door onder de foto.

Een slak ademt en poept door hetzelfde gaatje

Wie goed kijkt, ziet dat landslakken een gaatje aan de zijkant van hun lichaam hebben. Dat is de ademopening. Door datzelfde gaatje raakt de slak ook zijn ontlasting kwijt. Geuren analyseren kunnen landslakken met de tasters, dat zijn de twee onderste sprieten op zijn kop. Op de bovenste twee steeltjes zitten de ogen. De meeste slakken kunnen hooguit licht en donker onderscheiden.

Het slijm helpt naaktslakken dus om te voorkomen dat ze worden opgegeten. Maar slakken maken ook slijm aan om te voorkomen dat ze uitdrogen en om zich voort te bewegen. Het slijm zorgt voor een soort bedje waarover de slak zich met zijn gespierde 'voet' voortbeweegt.

Tekst loopt door onder de foto.

Nog even over de voortplanting..

Slakken zijn hermafrodieten. Dit betekent dat het diertje zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen heeft. Toch kunnen maar enkele soorten zichzelf bevruchten. 'Slakken meten elkaar op', vertelt Van der Velde. 'Vaak zie je dat de grootste slak de rol van het vrouwtje op zich neemt en dat de kleinere slak fungeert als mannetje.' Professor Van der Velde is inmiddels gepensioneerd, maar het intrigerende leven van slakken blijft hem fascineren. Dat leven speelt zich met een dusdanige slakkengangetje af, dat het bestuderen van deze dieren de ultieme vorm van onthaasten is.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.