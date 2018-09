Wie brengt de krant nog rond in de Achterhoek?

WINTERSWIJK - Wéér de krant te laat in de brievenbus. Het gebeurt vaker en vaker. Het schrijnend tekort aan krantenbezorgers is merkbaar, vooral in de Achterhoek.

Om alle dagbladen tóch bij de mensen in de bus te krijgen, lopen bezorgers regelmatig meerdere wijken. Krantenbezorger Erwin Arentsen uit Winterswijk weet er alles van: 'In principe is het al jarenlang behelpen, iedere dag is het in principe behelpen. Er is altijd een tekort, wij kunnen er zo drie tot vier bezorgers bij hebben.'

Arentsen is 30 jaar en in het dagelijks leven filiaalmanager van de plaatselijke Plus-supermarkt. Waarom hij dan toch nog steeds ook kranten rondbrengt, legt hij uit: 'Ik doe het vooral om mijn vader te helpen. Die is de regiodistributeur van de kranten hier. En inderdaad, ik moet ervoor heel vroeg opstaan en daarna nog door naar mijn andere werk, maar het is vaak ook zo mooi om kranten te bezorgen. De stilte 's ochtends op straat, dat kun je niet uitleggen, dat is prachtig!'

Verslaggeefster Vera Eisink liep een ochtendje mee:

'Niet de leukste periode'

Ad Arentsen is dus verantwoordelijk voor de verspreiding in de ochtend. Hij doet het werk nu zes jaar. Ad Arentsen: 'Dit is niet de leukste periode, zo slecht als het nu is heb ik het nog nooit meegemaakt.' Ad probeert zo goed en zo kwaad alle kranten dagelijks toch te bezorgen, ook al is dat soms ná 7.00 uur. 'Ik splits de zogeheten open wijken waar we nu geen bezorger hebben op in kleinere stukjes. Die verdeel ik dan onder andere bezorgers. En ik doe zelf ook af en toe een wijk.'

Rek eruit

Jan Ottens is regiomanager voor het gebied Achterhoek en Twente-Zuid. Dagelijks is hij verantwoordelijk voor de bezorging van 60.000 kranten van De Persgroep. Dat zijn bijvoorbeeld De Gelderlander en het AD. Ottens: 'Dit probleem speelt in elk gebied. Binnen elk kavel, waar zo'n 4000 tot 5000 kranten verspreid moeten worden, komen we minimaal drie tot vier bezorgers tekort. Ja dan is de rek er op een gegeven moment uit en komt de krant dus soms te laat.'

'De Persgroep moet meer doen'

Het tekort aan krantenbezorgers komt vooral door de aantrekkende economie. Ottens: 'Nu het economisch weer beter gaat, zijn er veel andere baantjes. Ook zijn de bezorgwijken groter en is het voor jongeren soms daarom niet te doen, voordat ze naar school moeten'.

Bezorger Erwin ziet dat ook: 'Nee, jongeren zijn er bijna niet meer. Er zijn overal zoveel vacatures, mensen kiezen niet meer voor het bezorgen van kranten.'

Erwin meent dat De Persgroep meer moet doen om nieuwe bezorgers te werven: 'Het is leuk dat De Persgroep er abonnees bij wil hebben, bijvoorbeeld met een krantenabonnement voor een euro in de week. Maar De Persgroep heeft geen flauw benul wat er zich 's nachts allemaal afspeelt. Met drie tot vier mensen erbij zouden we al zo geholpen zijn. Laat ze daar maar mensen voor zoeken.'

'Aantal klachten valt mee'

Directeur Journalistiek van De Persgroep Erik van Gruijthuijsen onderkent het probleem: 'We hebben in Gelderland 1200 wijken en 900 bezorgers. Die doen dus al meerdere wijken. Toch moet ik zeggen dat het aantal klachten over te late of late bezorging niet groot is. Nog geen drie promille, oftewel drie op de 1000 abonnees heeft gemiddeld klachten'.

Ondertussen zegt De Persgroep hard bezig te zijn om te werken aan het probleem. Directeur van Gruijthuijsen: 'We zijn bijvoorbeeld aan het kijken naar andere manieren van bezorging, bijvoorbeeld met snelle bakfietsen. Daar zijn we nu testen mee aan het draaien.'