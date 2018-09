Deel dit artikel:













Hattemers sluiten Amsterdammer op in levensgrote kooi Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - Hattem herdenkt deze zaterdag een glorieuze overwinning die het Gelderse leger 500 jaar geleden boekte in Amsterdam. Tijdens het Dikke Tinne Festival sluiten inwoners van de Hanzestad de Amsterdamse legerleider Jan van Wassenaar op in een enorme kooi. Het historische openluchtspel vindt plaats in de historische binnenstad van Hattem.

Het verhaal speelt zich af in 1512. Gelderland was op dat moment al eeuwen een zelfstandig vorstendom. Daar wilden de Habsburgse keizers een einde aan maken. Zij regeerden al bijna in heel Nederland en zetten alles op alles om ook Gelderland te veroveren. Het resultaat was 70 jaar oorlog. De inwoners van Gelderland verdedigden hun zelfstandige vorstendom met hand en tand. Zij vielen de Habsburgse gebieden een aantal keren aan. In 1512 plunderde het Gelderse leger Amsterdam en namen de legerleider Jan van Wassenaar gevangen. Hij werd meegenomen naar Hattem en twee jaar in een enorme kooi opgesloten. Toen de Habsburgers een flink bedrag aan losgeld hadden betaald, lieten ze Van Wassenaar vrij. Het is de eerste keer dat inwoners van Hattem deze bijzondere historische gebeurtenis uit hun stadsgeschiedenis naspelen. Het openluchtspel begint om 13.30 uur op de markt en is vrij toegankelijk.