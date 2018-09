Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Visboer heeft wereldrecord verbroken, maar achillespees dwingt hem te stoppen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is visboer Piet van Diermen uit Arnhem gelukt. Hij heeft het wereldrecord in de categorie 'individuele marathon voedselbereiding' verbroken en hoopt zo in het Guinness Book of Records te komen.

Om 5.00 uur had Van Diermen in winkelcentrum Presikhaaf meer dan 40,5 uur achtereen maaltijden bereid. Hij kon toen dus stoppen. 'Nou, dat zit niet in de aard van het beestje.' Uiteindelijk moest hij rond 8.30 uur stoppen. Hij was helemaal doodop en had last van zijn achillespees. Zijn record kwam daarmee op 44 uur en 30 minuten. 'Hij ligt nu op bed', zegt een collega. Met de actie zamelt hij geld in voor een goed doel: de Cystic Fibrosis Stichting. Die zet zich in voor patiënten met taaislijmziekte. Nieke Hoitink sprak vrijdagmorgen met Van Diermen: Zie ook: Wereldrecordpoging: 50 uur koken voor het goede doel Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52