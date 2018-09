Meer dan 230 bonnen bij grote controle in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Bij een grootscheepse veiligheidscontrole in Zaltbommel zijn donderdag meer dan 230 passanten op de bon geslingerd. Het ging onder meer om hardrijders en bellende bestuurders. De Belastingdienst inde bovendien 30.000 euro aan achterstallige belasting en nam vijf auto's in beslag.

De politie, gemeente, sociale recherche, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer waren bij de controle betrokken. In totaal zijn 3500 auto’s gecontroleerd, plus een tiental scooters. De politie constateerde ruim 200 snelheidsovertredingen. Eén bestuurder maakte het wel heel bont; hij reed 174 kilometer per uur uur waar 80 is toegestaan.



Daarnaast schreef de politie 30 bekeuringen uit voor bijvoorbeeld rijden zonder gordel en illegaal bellen in de auto. De sociale recherche doet daarnaast nog onderzoek naar enkele personen.

Doelen van de controle waren het vergroten van de (verkeers)veiligheid en het verhogen van de leefbaarheid in Zaltbommel. Volgens burgemeester Rehwinkel moet duidelijk zijn dat overtredingen niet worden getolereerd en boetes worden geëind.