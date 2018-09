Vrachtwagen klapt op botsabsorber

NUNSPEET - Op de A28 bij Nunspeet is in de nacht van donderdag op vrijdag een vrachtwagen op een zogenoemde botsabsorber geklapt.

Een botsabsorber is een wagen die langzaam over een afgesloten rijbaan rijdt, achter voertuigen die daar rijden voor werkzaamheden. De bestuurster van de botsabsorber hield aan de klap nekklachten over, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens omstanders is de vrachtwagenchauffeur aangehouden, omdat hij te veel had gedronken. Vanwege het ongeluk was de A28 enkele uren in één richting afgesloten.