Exclusief: Guram Kashia weer blij in Amerika: 'Ik miste een vriend als Vako bij Vitesse'

SAN JOSE - 10 jaar stond hij in het centrum bij Vitesse, onverwoestbaar in het geel en zwart. Sinds eind juli draagt Guram Kashia het blauw en zwart van San Jose Earthquakes in Amerika. In Arnhem missen ze de Georgische verdediger, maar hij zelf kan wel wennen aan het 'fantastische' leven in Amerika. 'Er is geen betere plaats dan Californië', vertelt Kashia aan Omroep Gelderland.

'Het leven is hier supergoed. Als je alleen al naar het weer kijkt is het 100 procent beter dan in Nederland. We hebben hier elke dag zon, je hebt hier gewoon negen maanden zomer.' En daar maakt de voormalig aanvoerder van Vitesse dan ook graag gebruik van. Hij weet het strand regelmatig te vinden en bij zijn appartement heeft hij ook een mooi zwembad liggen. 'Het is dus echt een geweldige plaats hier, samen met mijn vrouw en dochter genieten we hier in Amerika. Er is werkelijk geen betere plaats te vinden dan Californië.'

'Ik had het moeilijk bij Vitesse'

En dat hij het zo goed voor elkaar heeft in Amerika, heeft hij ook te danken aan landgenoot Valeri Qazaishvili, ook wel Vako genoemd. De kleine middenvelder is al jarenlang een grote vriend van Kashia, want zij speelden tussen 2011 en 2016 samen bij Vitesse. Vako speelde een grote rol in de transfer van Kashia naar Amerika en ving de verdediger daar uiteraard goed op. 'We zijn bijna 24 uur samen. We leven hier echt weer samen als een soort broers.'

Foto: ANP

En dat doet de verdediger goed, want sinds Valeri Qazaishvili vertrok bij Vitesse, ging het met Kashia eigenlijk een stuk minder, zo vindt hij zelf. 'Ik had het moeilijk bij Vitesse. Niet dat er echt problemen waren, maar ik miste echt een kleedkamermaatje. Iemand met wie je in je moedertaal kan praten, met wie je alles kan bespreken. Natuurlijk waren de andere jongens aardig tegen mij, maar ik miste echt iemand zoals Vako bij Vitesse. Hij helpt mij veel, zo iemand had ik niet meer in Arnhem.'

'Zelfde project als bij Vitesse'

Wat Kashia wel had in Arnhem, was succes. In het laatste jaar van de Georgiër in Arnhem werd Europees voetbal gespeeld en werd er wederom Europees voetbal veiliggesteld via de play-offs. In Amerika gaat dat allemaal veel minder voortvarend. San Jose Earthquakes staat onderaan in de Western Conference in de MLS. Toch ziet Kashia wel een vergelijking tussen beide ploegen.

Foto: Broer van den Boom

'Eigenlijk is de situatie hetzelfde als toen ik negen jaar geleden bij Vitesse binnen kwam. Vitesse stond toen onderaan in de competitie, dat is met San Jose nu hetzelfde. Toen was het moeilijk om omhoog te kruipen, ondanks het feit dat we een goed team hadden met onder meer Matic en Rajkovic. En dat is hier hetzelfde, ze willen volgend jaar de weg omhoog inzetten en ik weet 100 procent zeker dat dat gaat lukken. Zelf heb ik nog echt tijd nodig om te wennen, ik kwam in het midden van het seizoen en dan wordt het moeilijk om je team meteen te helpen.'

Religie vs. showtime

Maar hoe bevalt het voetbal in Amerika voor Kashia, die zelf 248 competitiewedstrijden in Nederland speelde. 'Hier zijn zoveel meer verschillende systemen. De Amerikaanse ploegen willen allemaal aanvallen. Ze nemen drie keer zoveel risico in Nederland om kansen te creëren. Waar je in Nederland veel 4-3-3 hebt, spelen ze in Amerika vaak in een 4-4-2 systeem. Er zijn zoveel aanvallers.'

Kashia merkt dat het aanvallen erbij hoort om de supporters te vermaken. 'Het draait in Amerika veel om de show, er zijn ook meer individuele acties dan in Nederland.We stonden laatst bijvoorbeeld met 3-1 tegen Atalanta, maar we bleven aanvallen. We gingen dus echt niet verdedigen, uiteindelijk verloren we met 4-3.'

Toch is de Georgiër wel onder de indruk van het Amerikaanse voetbal. 'Het niveau is wel hoog, de stadions zitten altijd vol en de fans zijn enorm gepassioneerd. Maar ook dit is niet zoals in Nederland. In Nederland is voetbal religie, in Amerika is voetbal showtime en is het American Football religie.'

Zlatan en Manchester United

Kashia geniet dus in Amerika, binnenkort wil hij naar het basketbal gaan kijken, wat ook heel groot is daar. 'Het seizoen is alleen nog niet begonnen, maar het is één van mijn favoriete sporten dus ik ga het zeker bekijken.' Tot die tijd vermaakt hij zich nog prima met het voetbal. Zo speelde hij in de zomer nog tegen Manchester United en zit hij in de competitie bij Zlatan Ibrahimovic.

'Manchester United was niet echt iets speciaals voor mij. Maar Zlatan is natuurlijk wel cool om tegen te spelen. Ik ben daar niet heel erg uitzinnig over ofzo, want ik ben tenslotte ook al 31 jaar en heb al 70 wedstrijden op het internationale niveau gespeeld. Zlatan mag dan natuurlijk nog crazy goals scoren, ik ben er niet meer bang voor.'