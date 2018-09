Man geëlektrocuteerd bij aansluiten zonnepanelen

NIJMEGEN - Een man is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval aan de Van Bronckhorstdreef Nijmegen. Hij kreeg een flinke schok bij het aansluiten van zonnepanelen.

Het zou gaan om een medewerker van een zonnepaneleninstallatiebedrijf die in de meterkast aan het werk was.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de medewerker er aan toe is.