Ndayishimiye maakt debuut, deze vijf tongbrekers had NEC nog meer

NIJMEGEN - Mike Trésor Ndayishimiye heeft zojuist zijn debuut gemaakt voor NEC. Leuk voor hem, maar minder voor de sportcommentatoren die wekelijks zijn naam moeten uitspreken. Maar Ndayishimiye is niet de enige tongbreker die NEC ooit in zijn selectie heeft gehad. Wat dacht u van deze vijf?

1. Alireza Jahanbakhsh

De naam van deze Iraniër is misschien wel even moeilijk om te typen als uit te spreken. Maar Jahanbakhsh was een grote jongen bij NEC. In 2013 kwam hij naar de Nijmeegse ploeg, in 2015 maakte hij al de overstap naar AZ in Alkmaar. Hij scoorde maar liefst 17 doelpunten voor de Nijmegenaren en werd in zijn laatste seizoen verkozen tot beste speler van de eerste divisie. Tegenwoordig speelt de vleugelaanvaller bij Brighton&Hove Albion in Engeland.

Foto: ANP

2. Quincy Owusu-Abeyie

Probeer deze naam maar eens uit te spreken, commentatoren hadden het er moeilijk mee toen Nederland in juni 2005 kennis maakte met Quincy Owusu-Abeyie. De linksbuiten toont zijn klasse tijdens het WK-20 in eigen land, hij speelde op dat moment bij Arsenal en versleet daarna vele clubs. In 2016 kwam hij terecht bij NEC, voor het eerst in zijn profcarrière speelde hij daarmee in de Nederlandse competitie. Maar echt succesvol was dat verblijf niet, de speler werd uiteindelijk uit de selectie gezet en kon in januari 2017 alweer vertrekken uit Nijmegen.

3. Pavel Mikhalevitch

Iets langer geleden, maar zijn naam was niet minder moeilijk. De Wit-Rus Pavel Mikhalevitch kwam in 1993 naar Nijmegen. Hij speelde in totaal 47 wedstrijden voor NEC en scoorde daarin maar liefst één keer. Om zijn doelpunten wordt de middenvelder dus niet herinnerd, maar nu dus wel des te meer om zijn naam.

4. Saïdi Ntibazonkiza

Ntibazonkiza doet qua naam niet veel onder voor de andere twee. De Burundese aanvaller speelde van 2006 tot en met 2010 in Nijmegen. Alhoewel, in het laatste seizoen speelde hij amper. Hij was namelijk ineens verdwenen uit Nijmegen. NEC wist niet waar hij was, maar de aanvaller dook ineens op bij Red Bull Salzburg. De Nijmegenaren namen Ntibazonkiza in genade aan, maar in 2010 vertrok de aanvaller naar Polen. Hij ging spelen voor Cracovia Krakow.

Foto: ANP

5. Julius Pattipeiluhu

Of de voetbalwedstrijden toen al werden uitgezonden weten we eigenlijk niet. Maar in 1963 zou Julius Pattipeiluhu het de commentatoren heel moeilijk hebben gemaakt. De Indonesiër maakte in september 1963 zijn debuut voor NEC tegen Limburgia. Een week later speelde hij ook nog mee in een bekerwedstrijd tegen PSV, die overigens werd gewonnen. Lang speelde hij overigens niet voor NEC. In 1965 vertrok hij naar het toenmalige s.v. Excelsior.