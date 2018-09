Veteraan komt al voor de dertiende keer bij gastgezin in Ede

EDE - John Jeffries uit Richmond North Yorkshire in Engeland verblijft al voor de dertiende keer bij de familie Schollaard in Ede. Meestal komt Jeffries met zijn dochter, dit jaar komt ook zijn kleindochter mee.

De 96-jarige veteraan sprong op maandag 18 september 1944 uit een vliegtuig tijdens Operatie Market Garden. Hij werd tijdens die parachutesprong boven de Ginkelse Heide bij Ede geraakt door een schot van een Duitse sluipschutter. Hij kwam gewond op de hei terecht en werd door de Duitsers gevangen genomen. Uiteindelijk werd hij bevrijd door de Amerikaanse troepen. Vorig jaar deed hij de sprong op 95-jarige leeftijd nog eens over.

Zie ook: VIDEO: 95-jarige springt uit vliegtuig: 'Ik deed het voor mijn kameraden'

Jeffries is donderdagavond aangekomen in Ede. Het is nog niet bekend welke evenementen hij tijdens de Airborne Herdenkingen gaat bezoeken. De herdenkingen vinden plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 september. Het is de jaarlijkse herdenking van 'Operatie Market Garden' die begon op 17 september 1944.

In Arnhem worden alle geallieerden herdacht die tijdens de slag om Arnhem gesneuveld zijn bij hun pogingen om de brug over de Rijn - de John Frostbrug - te veroveren.

Programma herdenking vrijdag 21 september

In en rond september vinden er in verschillende steden en dorpen in Gelderland diverse activiteiten en herdenkingen plaats waarin de gebeurtenissen van toen centraal staan. Een greep uit het programma van vrijdag 21 september:

09.30 uur

Bloemlegging. Monument provincie Gelderland

Airborne Museum, Oosterbeek.

13.00- 17.00 uur

Renkum Airborne Dropzone X

6e editie Renkumse Heide t/m zondag 23/9 –

Para-drop in samenwerking met Pathfinder Group Europe en Base Camp met historische voertuigen.

14.00 -17.00 uur

13e Conferentie Bridge to the Future.

Thema: Geweldloos Verzet

Locatie: Parkzaal Musis Sacrum, Velperboinnensingel 15 te Arnhem



15.00 uur

Airborne monument herdenking Nassaustraat Arnhem.

18.40 -19.00 uur

Mars over de John Frost brug, Arnhem

door Massed Pipes and Drums Market Garden en vaandeldragers.

19.00 uur

Herdenking en kranslegging Airborne Monument

Airborneplein, Arnhem,

20.30 – 22.00 uur

Bridge to Liberation Experience

Publieksprogramma op de Rijnkade bij de John Frostbrug, Arnhem.

Informatie: www.bridgetoliberation.nl