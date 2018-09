'Wageningen en Twello groenste steden van Nederland'

WAGENINGEN - Wageningen en Twello hebben goud behaald in de Entente Florale, Vorden (gemeente Bronckhorst) won zilver in de categorie Kleine steden & dorpen.

De onafhankelijke jury van Entente Florale viel op dat Wageningen een groene stad is met brede straten, overwegend laagbouw, grote tuinen, uitgestrekte bossen en een veelzijdig landschap. 'De gemeente bezit een voorbeeldig klimaatplan en stimuleert duurzame inrichting in samenwerking met bewoners en bedrijven', zo oordeelde de jury. 'Daarnaast zorgt Wageningen voor een hechte verankering van nieuwbouw en heraanplant in de bestaande omgeving.’

Volgens de jury is Twello het groene hart van de gemeente Voorst. 'Een kern met een aangename groene leefomgeving, die omgeven wordt door bijzondere landgoederen in een karakteristiek essenlandschap.'