Elburgse Bach-dirigent beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

ELBURG - Vier vrouwen die nauw hebben samengewerkt met de Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigen hem van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De vrouwen doen vanavond anoniem hun verhaal in het programma Brandpunt+ op NPO2. Ze zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze nergens anders terechtkunnen en dat de praktijken van Leusink moeten stoppen. Een van hen zegt: 'Er is geen raad van toezicht, er is niemand bij wie je terecht kunt, bij wie je kunt klagen. Dat maakt je erg kwetsbaar.'

Pieter Jan Leusink woont in Elburg en is dirigent en oprichter en eigenaar van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. Juist door die machtige positie van werkgever en creatief leider kon Leusink volgens de vrouwen ongestoord zijn gang gaan. Brandpunt+ zegt met twintig musici te hebben gesproken die met de dirigent hebben gewerkt. Allen zeggen de afzeikcultuur en de mentale intimidaties te bevestigen.

'Angstcultuur'

In het programma vertellen de vrouwen - onafhankelijk van elkaar - dat binnen het orkest van Leusink sprake is van een angstcultuur. De dirigent heeft volgens de vrouwen een zeer onorthodoxe aanpak waarbij hij hun mentale en fysieke grenzen overschrijdt. 'Dan, heel langzaam, gaat ie steeds een stapje verder, op lichamelijk vlak.'

Als voorbeelden noemen de vrouwen dat hij vlak voor een concert op billen zou hebben geslagen, vrouwen ongewenst en onverwacht op de mond zou hebben gezoend en hun borsten zou hebben betast. Daarnaast zou hij vrouwen hebben gevraagd bij hem thuis in Elburg te logeren en te repeteren. Tijdens deze logeerperiodes zou hij volgens de bronnen van Brandpunt+ seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

'Roddel, achterklap en onwaarheden'

Leusinks advocaat gaf de volgende reactie aan Brandpunt+: 'De heer Leusink ontkent de aantijgingen. Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard. De rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen. Nu wordt een zoveelste trial by media opgetuigd. Kenmerkend voor een dergelijk event is dat de schuld van de beklaagde op voorhand vast lijkt te staan. De beklaagde moet vervolgens bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. De gebruikelijke waarborgen bij het proces van waarheidsvinding ontbreken.' Luesink geeft aan daarom niet mee te willen werken aan de uitzending.

Brandpunt+ wordt uitgezonden om 21.05 op NPO 2