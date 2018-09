Volleybalmannen stunten op WK: familie Daan van Haarlem apetrots

DOETINCHEM - De Nederlandse Volleybalmannen stijgen bij het WK in Bulgarije en Italië boven zichzelf uit. De 'Lange Mannen' versloegen zelfs Olympisch kampioen Brazilië. Doordat ook de andere wedstrijden bijna allemaal werden gewonnen, staan ze nu in de tweede ronde. Belangrijke schakel in het team is spelverdeler Daan van Haarlem uit Doetinchem. Zijn familie is apetrots op hem en gelooft nauwelijks wat er gebeurt.

Vader Hennie van Haarlem was er met zijn dochter bij toen de spectaculaire overwinningen in de eerste ronde werden behaald. 'Er zijn heel veel ouders die hun zonen tijdens dit soort toernooien achterna reizen en de wedstrijden bezoeken', zegt Hennie tegen Omroep Gelderland. Hij wist niet wat hij meemaakte toen zijn zoon met oranje topfavoriet Brazilië versloeg. 'Dat is eigenlijk niet te geloven, we moeten het allemaal ook nog een plekje geven om eerlijk te zijn'.

'Dit maak je maar één keer mee'

Voorafgaand aan het toernooi was er wel de hoop dat de tweede ronde behaald zou worden door Oranje, maar zeker niet als tweede in de poule. Doordat de volleyballers zo goed presteren vervolgen ze het toernooi niet in Bulgarije, maar in Italië, dat het toernooi samen met de Bulgaren organiseert.



Foto: ANP

Daar speelt oranje vrijdag rond 17.00 uur tegen Rusland in de tweede ronde. En ook Hennie is weer van de partij. 'Ik ga er weer met mijn dochter naartoe', zegt Hennie vastberaden. Vrijdag in de loop van de ochtend stappen ze weer in het vliegtuig naar Milaan, nadat ze woensdag terugkwamen uit Sofia. 'Ja dit maak je misschien maar één keer in je leven mee. Het volleybalniveau in de wereld is zo hoog. Hier moeten we gewoon bij zijn', besluit de trotse vader.

Finale?

Na de wedstrijd tegen Rusland spelen de 'Lange Mannen', zoals het team zichzelf noemt, zaterdag nog tegen Finland en zondag de kraker tegen thuisland Italië. Mocht Nederland vriend en vijand blijven verrassen dan wacht zondag 30 september misschien wel de finale in Turijn.