Hoe verminder je de schadelijke uitstoot van fijnstof in een kippenstal?

De slechte luchtkwaliteit wordt in de Gelderse Vallei veroorzaakt door de hoge concentratie pluimveebedrijven. De scharrelkippen in de stallen produceren fijnstof waar bacteriën en micro-organismen in zitten. De fijnstof wordt door afzuigsystemen naar buiten geblazen. Omwonenden van kippenstallen betekent hebben daardoor een verhoogde kans op longaandoeningen, waaronder longontsteking en astma.

Ionisators

Onder druk van Den Haag en de publieke opinie, én om te voorkomen dat ze maatregelen opgelegd krijgen, is de pluimveehouderij vorig jaar begonnen met tien proeven met apparaten die de fijnstof in de stallen terug brengen. Bij kippenboer Jan Noorlander in Barneveld hangen ionisators in de stallen. 'Die ioniseren de stofdeeltjes, waardoor ze zwaarder worden en naar beneden slaan of tegen het plafond. Het grote voordeel is dat we hier in de stal minder stof krijgen en dat is beter voor de kippen, pluimveehouder en omgeving', aldus Noorlander. De verzwaarde stofdeeltjes kunnen makkelijk uit de stal worden verwijderd. Samen met nog een paar andere maatregelen hoopt de kippenboer zo de fijnstof in zijn stal met vijftig procent te kunnen verminderen.

Lijst met aanbevelingen

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit doen de metingen bij de apparaten in de stallen. 'Het fijne stof is onzichtbaar, dat gaat in je longen zitten. Het grovere stof kun je wel uithoesten, maar het fijnstof blijft achter in je longen en als het echt in je longen zit dan is het heel schadelijk', zegt onderzoeker Jos Huis in 't Veld. Hij meet bij Jan Noorlander de effecten van de ionisator.

Over een half jaar moeten de proeven klaar zijn en gaat er een rapport met aanbevelingen over de effectiviteit en betaalbaarheid van de apparatuur naar het ministerie van landbouw.