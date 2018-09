'Jij bent het verschil tussen leven en dood'; brandweer dringend op zoek naar vrijwilligers

Onze presentatrice Sonja Booms, van het programma Gelderland Helpt, wilde zelf wel eens ervaren hoe hoog de nood was in Doetinchem en ging langs bij het brandweerkorps. Daar hebben ze nu 75 werknemers, maar om alle diensten gevuld te krijgen zijn er nog meer mensen nodig. En het vak is zo mooi, zo zegt commandant Carlo Aalders. ‘Je kunt als brandweerman een verschil maken tussen het niet overleven en wel overleven. De meeste mensen rennen weg bij een ongeval, maar de brandweer gaat er juist naartoe om te helpen.’

'Emotionele band opbouwen'

Een van de Doetinchemse brandweerlieden geeft ook aan dat het een fijn gevoel geeft als je mensen kan helpen. 'Je kunt veel betekenen voor slachtoffers.' Er ontstaat soms een emotionele band.

Op zaterdag 29 september hoopt de brandweer in Doetinchem meer vrijwilligers te binden. Dan is er namelijk een open dag. Woont u (in de buurt van) Doetinchem en heeft u interesse om bij de brandweer aan de slag te gaan, dan kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur terecht in Doetinchem. Daar kunt u ook kijken naar verschillende demonstraties.

Een vrijwilligersfunctie bij de brandweer is overigens niet helemaal vrijwillig, je krijgt een vergoeding voor oefeningen, uitrukken en opleidingen.