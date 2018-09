Vier jaar na de sluiting is dierenpark Wissel totaal verloederd

Puck Eelderink woont in het plaatsje Wissel. 'Als kind kwam ik geregeld in Wissel. Ik beleef er goede herinneringen aan. Nu ik zelf een klein dochtertje heb had ik het leuk gevonden om ook met haar daar af en toe even heen te gaan.'

Urbex Kaoclan

Maar Dierenpark Wissel is vergane glorie. Dat blijkt ook uit beelden van Urbex Kaoclan; een groep jongeren die op internet video's plaatst waarin ze vervallen panden en objecten filmen. Ook het dierenpark werd met een bezoekje vereerd.

Apen op het dak

Natasja Eilander woont pal naast het voormalig dierenpark. Net na de sluiting van het park had zij veel last van stropers die alles weg haalden uit het park. 'Nu is het al een tijdje rustig. We missen het eigenlijk wel. Van mij mag er snel iets terugkomen.' Haar zoon Darryl mist vooral de apen. 'Soms sprongen ze over het hek en dan zaten ze gezellig bij ons op het dak van de schuur.'

Gemeente

Kortom, Dierenpark Wissel wordt gemist. Het parkje werd destijds overgenomen door Libema. Zij zeggen inmiddels in gesprek te zijn met potentiële kopers. Dat juicht de gemeente Epe van harte toe. Wethouder Erik Visser: 'Epe is een toeristische gemeente. Dat is een belangrijke peiler van onze economie. Als er nieuwe plannen komen zijn wij zeer bereidwillig om daar aan mee te werken.'