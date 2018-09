Ongelukken zorgen voor flinke files op A12 en A50

DUIVEN - Donderdagmiddag zijn er flinke files ontstaan op de A12 en A50. Op de A12 bij Duiven zijn vier voertuigen op elkaar gebotst.

Het ongeluk vond plaats op het stuk snelweg tussen Arnhem-Noord en Duiven. De weg is inmiddels weer vrijgegeven, maar er staat nog wel meer dan 10 kilometer file. De vertraging is meer dan een half uur.

A50 loopt vol

Ook op de A50 is het mis gegaan. Daar staat nu 11 kilometer file door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden wordt aangeraden, dat kan het best via Barneveld en Ede (A1, A30, A12). De vertraging op de A50 bedraagt meer dan een uur.