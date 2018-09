Doet u mee aan activiteiten tijdens de week van de eenzaamheid?

.

Tijdens de week van de aandacht ( de landelijke week van de eenzaamheid) organiseert Sigma, in samenwerking met andere organisaties uit de gemeente Nijkerk een aantal activiteiten. Deze activiteiten staan open voor alle inwoners uit de gemeente Nijkerk en deelname is vrijwel altijd gratis. De activiteiten zijn een mooie gelegenheid om elkaar en nieuwe mensen te ontmoeten. Zo is er een muziekcafé een ontmoetingscafé en een handwerkmiddag.

In het hele land worden er verschillende activiteiten georganiseerd tijdens de Week van de Eenzaamheid. Kijk hier voor een overzicht. Kijk ook op de Facebookpagina van Samen tegen eenzaamheid voor meer informatie.

Opgeven voor een van de activiteiten in Nijkerk? Kijk in het overzicht per activiteit hoe dat moet.

Meer informatie over eenzaamheid of voelt u zich eenzaam? U kunt altijd terecht bij Coalitie Erbij of Sensoor