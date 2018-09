Büttner en Linssen weer speelklaar bij Vitesse

ARNHEM - Alexander Büttner en Bryan Linssen keren zaterdag weer terug bij Vitesse in de speciale Airborne-wedstrijd in Gelredome tegen ADO Den Haag.

De routiniers ontbraken zondag in het uitduel met PEC Zwolle dat Vitesse vrij eenvoudig won en waarin de ploeg van trainer Slutskiy weer een degelijke en sterke indruk achterliet. Linssen, die nog wel een paar minuten inviel in Zwolle, kampte vorige week met een enkelblessure, Büttner had last van zijn lies en wilde ook geen grote risico's nemen op het kunstgras van PEC.

De spelers op de linkerflank trainen deze week, sinds woensdag, echter weer volop mee in de groep en gelden dit seizoen als vaste waarden in het team van Vitesse. De verwachting is dan ook dat Linssen en Büttner daarom hun rentree maken tegen het wisselvallige ADO Den Haag dat vorige week met 7-0 werd afgedroogd door PSV.

Inrichting middenveld

Max Clark zal waarschijnlijk weer terugkeren op de bank. De vervanger van Linssen was Ødegaard, waardoor Roy Beerens verhuisde naar de linkerflank. Op het middenveld heeft Slutskiy weer keuzes te maken. Thomas Bruns manifesteert zich de laatste tijd als invaller goed. Daarnaast heeft de Russische coach de beschikking over Serero, Foor en Bero die tot nu toe de voorkeur krijgen op het middenveld. Ook Ødegaard wordt bij Vitesse echter gezien als een speler in een aanvallende rol op het midden.