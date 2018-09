Molen in ’s-Heerenberg veroverd op natuur

'S-HEERENBERG - De vervallen beltmolen in ’s-Heerenberg krijgt na een grondige renovatie een nieuw leven. Het door de natuur overwoekerde rijksmonument wordt voor een kleine vier ton opgeknapt, waarna het publiek hernieuwd kennis kan maken met de tweehonderd jaar oude molen.

'Op een gegeven moment ging de molen heel hard achteruit en als eigenaar moet je dan iets', aldus Marijke Brouwer, de directeur van Kasteel Huis Bergh, eigenaar van de in 1829 gebouwde beltmolen aan de Zeddamseweg. 'Vandaar dat er gezocht is naar subsidies. Daarmee kan de molen aangepakt worden.'

In totaal is de renovatie begroot op 340.000 euro, waarbij onder meer de gemeente Montferland, de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een deel bijdragen. Begin dit jaar zijn de werkzaamheden gestart, onder meer grote delen van de muren worden hersteld, de kapconstructie wordt gerepareerd en de verrotte balken worden vervangen. In november van dit jaar moet de vernieuwde molen klaar zijn.

Molenaar Mario van den Berg is als adviseur nauw betrokken bij de verbouwing van het in zijn ogen bijzondere bouwwerk. 'De molen is in de jaren ’20 stilgezet, zijn wieken vervolgens verloren en daarna langzaam verder verpauperd, maar inwendig is alles nog intact.' Hoewel de wieken niet terugkeren, is er met bijvoorbeeld het aandrijfwerk nog voldoende authentiek materiaal aanwezig. Na de verbouwing wil Huis Bergh de deuren openen. 'Ik hoop dat de bevolking de molen écht kan bekijken, en hem niet alleen ziet verrotten van buiten', vertelt molenaar Van den Berg. 'Dus laat de rondleidingen maar beginnen.'