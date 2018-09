Deel dit artikel:













Gelders Sportgala dit jaar in Apeldoorn Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De Gelderse topsporters worden dit jaar in Apeldoorn in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse Gelderse Sportgala. Op 11 december wordt het gala gehouden in theater Orpheus.

Op het gala worden prijzen aan sporters uitgereikt: een adviescommissie bepaalt welke sporters voor een onderscheiding in aanmerking komen. Apeldoorn is blij met de komst van het sportgala naar de stad. 'Het Sportgala en Apeldoorn passen goed bij elkaar. Veel Apeldoorners doen aan sport, dat vinden we belangrijk en daar bieden we in onze stad dan ook veel gelegenheid voor. En elk evenement rond topsport zien we als een uitgelezen kans om sport extra onder de aandacht te brengen', aldus wethouder Nathan Stukker. De laatste jaren vond het sportgala plaats in onder andere Arnhem en Nijmegen. Omroep Gelderland zal ook dit jaar weer verslag doen van het sportgala. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52