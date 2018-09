Van Haarlem ambitieus na schok op het WK

DOETINCHEM - Daan van Haarlem uit Doetinchem blijft ambitieus na de wereldprestatie van Oranje op het WK Volleybal. Na overwinningen tegen toplanden Frankrijk (3-2) en Brazilië (3-1) wacht komend weekend de tweede ronde voor het Nederlandse team.

'We waren al enorm blij met de overwinning op China, maar Brazilië', zo schetst een nog steeds verraste Van Haarlem het gevoel in het team na de overwinningen in de groepsfase. 'We wisten zelf eigenlijk ook niet wat er gebeurde. Dat we het daarna nog een keer kunnen tegen Frankrijk is uniek, echt fantastisch.'

De overwinningen op de titelfavorieten zorgden voor een schokgolf in de volleybalwereld. 'We staan nu wel in de picture ja', weet de Doetinchemmer. 'Veel meer mensen kijken nu naar onze wedstrijden. We beginnen nu zelf ook een beetje te beseffen dat we een paar historische overwinningen hebben neergezet.'



In de tweede ronde kruist Oranje de degens met Rusland (vrijdag), Finland (zaterdag) en thuisland Italië (zondag). De groepswinnaars en de twee beste nummers twee gaan door naar de volgende ronde. 'Wie weet zit er nog een stuntje in', zegt de Doetinchemmer, die weet dat de Russen en Italianen normaal gesproken sterker zijn.

Zondag zijn 12.000 Italianen te gast bij de laatste poulewedstrijd. 'Zoiets gaan wij waarschijnlijk nooit meer meemaken en zijn we ook niet gewend', weet Van Haarlem. 'Maar we zijn niet bang, gaan er vol voor en we zien wel waar het uitkomt.”'