Erik Bakker: 'iets meer opportunisme en minder breien'

DOETINCHEM - Erik Bakker keert vrijdag tegen Heracles waarschijnlijk terug in het elftal van De Graafschap. De middenvelder moet voor rust in het team zorgen.

Bakker stond twee duels langs de kant met een enkelblessure. Dat gaat nu weer beter. 'Ik ben fit al zal ik de pijn nog wel blijven voelen. Dat houd je toch. Pijntjes zijn er ook altijd. Het was even vervelend omdat ik bepaalde dingen ook niet kon doen', zegt de middenvelder na de training op donderdag in Doetinchem.

Rust in het spel

De 28-jarige Drent moet De Graafschap weer wat meer aan het voetballen krijgen met zijn ervaring. Maar nog belangrijker is dat er structuur komt in het spel. 'Duidelijkheid en rust hebben we wel nodig. Daar kan ik niet alleen voor zorgen, maar dat zou wel moeten ja. We zitten nu misschien in een slechte fase en dan ben je als team wel gebaat bij duidelijkheid', weet Bakker uit ervaring.

Bakker of Olijve

Hij speelde voor Cambuur waar hij al samenwerkte met Henk de Jong. Bij PEC Zwolle kwam Bakker vorig seizoen te weinig aan spelen toe. Nu lijkt hij een vaste waarde te zijn bij De Graafschap. De Jong is erg gecharmeerd van de middenvelder. Tijdens de training speelde Frank Olijve ook een deel in het beoogde basisteam. Later kwam Bakker. 'De trainer houdt nog een slag om de arm. Als het kan wil ik altijd spelen.'

Vertrouwen in elkaar

De Graafschap zal snel verbetering moeten tonen anders dreigt een loodzwaar seizoen met veel nederlagen. Tegen VVV Venlo zakte de ploeg door de ondergrens. Zowel in de beleving als in het voetbal. 'Heel veel moet anders en beter', is Bakker helder. 'In een flow maak je elkaar sterker. Nu heeft het denk ik ook met vorm te maken. We moeten weer vertrouwen krijgen in elkaar maar dat begint altijd bij jezelf.'

'Na Feyenoord dachten we dat we de hele wereld aankonden. Nu lijken we er helemaal niets meer van te kunnen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen', stelt Bakker vast nu De Graafschap uit de laatste vier duels slechts één punt peurde.

Opportunistisch

Maar de manier waarop de nederlaag tegen VVV thuis tot stand kwam, werd intern op pittige wijze besproken. Ook kwam de vraag op tafel hoe het nu verder moet met De Graafschap. Bakker licht een tipje van de tactische sluier op. 'Geen grote veranderingen hoor, maar we willen wel iets sneller opportunistisch spelen en wat minder breien. Om zo toch iets teweeg te brengen. Kiezen voor de wat meer simpele oplossing.'