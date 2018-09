Ben jij de ideale brandweerman of vrouw? Brandweerkorps Doetinchem zoekt versterking!

.

De brandweer bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers en om op sterkte te blijven hebben we nieuwe mensen (M/V) nodig. Wij zoeken daarom ook mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die wonen en bij voorkeur ook werken in Doetinchem. We hebben vooral behoefte aan mensen die overdag beschikbaar zijn. We zoeken mensen die willen werken in een team, die altijd bereid zijn een helpende hand te bieden en van een uitdaging houden.

Wat vragen wij?

Dat je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie.

Je bent sportief, stressbestendig en praktisch ingesteld, kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Lijkt dit werk iets voor jou? Zaterdag 29 september organiseert brandweer Doetinchem een open dag bij de brandweerkazerne aan de Stokhorstweg 1 in Doetinchem. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom om tussen 10.00 uur en 16.00 uur het brandweervak van dichtbij te ervaren en te beleven. Er zijn verschillende demonstraties en activiteiten.

Altijd al bij de brandweer gewild maar nog nooit de stap durven zetten? Misschien is dit het moment! Reageren kan hieronder.

Woont u niet in Doetinchem maar wilt u weten waar bij u in de buurt vrijwilligers worden gezocht? Kijk dan op de deze link: https://www.brandweer.nl/wil-jij-bij-de-brandweer-werken