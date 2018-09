Gelderse kindercentra doen Stint in de ban na dodelijk ongeval Oss

DIDAM - De Gelderse kindercentra van Puck&Co en KION doen de Stint in de ban nadat het voertuig in Oss betrokken was bij een ongeval waarbij vier kinderen om het leven kwamen en twee andere mensen zwaargewond raakten.

De Stint is een elektrische bolderkar waarmee kinderen worden vervoerd. Volgens ooggetuigen van het drama in Oss zou de bestuurder niet meer hebben kunnen remmen. De betrokken instanties die onderzoek doen naar het ongeluk willen daar nog geen uitspraken over doen.

Het Didamse KinderCentra Puck&Co heeft één Stint in gebruik bij een vestiging in Velp. Directeur Herbert Prins zegt geen verontruste telefoontjes te hebben gehad van ouders. Hij schrijft in een brief aan de ouders dat de directie heeft besloten het voertuig niet meer in te zetten tot er meer duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeluk in Oss. Tot die tijd worden kinderen vervoerd met reguliere taxibusjes.

De Stint is een elektrische bolderkar waarmee tot 10 kinderen kunnen worden vervoerd. De wagens hebben een topsnelheid van 17 km/u en een actieradius van 25 kilometer. De karretjes zijn voorzien van gordels en er kan een overkapping op worden geplaatst. Ook zijn er varianten die bij gemeentes worden gebruikt voor het inzamelen en opruimen van afvalbakken en zwerfvuil. Een andere variant wordt ingezet bij PostNL bij de postbezorging.

Enorm geschrokken

Ook de Nijmeegse kinderopvangkoepel KION doet de voertuigen voorlopig in de ban. 'We zijn enorm geschrokken', zegt woordvoerder Pieternel Suërs. 'Wij gebruiken hem om kinderen mee op pad te nemen. We hebben besloten af te wachten wat de oorzaak van het ongeval is geweest.'