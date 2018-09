Het Gelders Nieuws van Radio Gelderland nu te luisteren via Google Assistent

ARNHEM - Het Gelders Nieuws van Radio Gelderland is vanaf nu ook te beluisteren via de Google Assistent. Wie tegen de app 'luister naar het Gelders Nieuws' zegt, krijgt het laatste radiobulletin te horen.

Met de Google Assistent kun je met je stem aan je telefoon opdrachten geven of vragen stellen, een liedje opzetten, een appje verzenden of vragen of er onderweg naar het werk file staat.

De radiobulletins van Omroep Gelderland zijn nu ook te beluisteren via de Google Assistent. Op die manier kan iedereen wanneer hij wil het laatste nieuws uit Gelderland horen. De bulletins worden doordeweeks tussen 06.00 en 19.00 uur elk uur ververst. In het weekend tussen 07.00 en 18.00 uur.

De Google Assistent is oproepbaar op geschikte Android-apparaten door de Home-knop ingedrukt te houden of 'Oké Google' te zeggen. Op de iPhone is een aparte app van de Google Assistent te downloaden.