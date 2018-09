Vet heeft vertrouwen in positie centraal achterin bij De Graafschap

DOETINCHEM - Vorig seizoen viel Javier Vet op als een sterke middenvelder bij Almere City. Bij De Graafschap begint Vet zijn eerste basisplek centraal achterin. 'Dat kan ik ook.'

De 25-jarige Amsterdammer komt in de ploeg door de blessures van Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort en Ted van de Pavert. Allemaal centrumverdedigers. Bovendien is Jurre Vreman langdurig uitgeschakeld met een knieblessure. 'De trainer wilde mij maandag centraal achterin zien bij Jong De Graafschap. Ja, dat gaf mij zelf ook een goed gevoel', zegt Vet.

Henk de Jong was de afgelopen dagen veel met de nieuweling bij De Graafschap bezig tijdens de trainingen. Vet zelf heeft voldoende vertrouwen. 'Ik heb daar bij Dordrecht en ook in het verleden bij Almere vaker gespeeld. Alleen vorig seizoen speelde ik op het middenveld.'

Lengte en kracht

De rechtsbenige Vet vormt een duo met Bart Straalman. 'Het is een lekkere positie', vindt Vet zelfs. 'Ik heb het spel voor me. Ik ben gewend met mensen in mijn rug te spelen, maar kan nu hopelijk wat meer brengen richting het middenveld. Daarnaast heb ik lengte en duelkracht.'

Revanche

Vet zag De Graafschap vanaf de bank door het ijs zakken tegen VVV Venlo. 'We moeten in elk geval 100 procent er voor gaan. Dat kon wel beter ja', lacht hij met gevoel voor understatement. Je voelt mee en nu moeten we revanche nemen. Kijken of dat vrijdag tegen Heracles te doen is.'