Al 16 bekeuringen bij strengere controle Doesburg

DOESBURG - Er zijn al 16 bekeuringen uitgedeeld bij de afgesloten parallelweg Den Helder in Doesburg. Dat meldt de politie. Zij controleert strenger omdat automobilisten, ondanks het tijdelijke verbod, toch deze route nemen.

Het stuk weg is voor drie maanden afgesloten omdat het waterschap verderop in de stad bezig is met de aanleg van een vispassage. Hierdoor is de verkeersdrukte over de parallelweg Den Helder fors toegenomen, met alle gevaar voor fietsers op dit stuk weg.

Na klachten uit de omgeving werd besloten de parallelweg af te sluiten voor autoverkeer. Alleen landbouwvoertuigen, bussen en hulpvoertuigen mogen de weg nog gebruiken. Tot en met woensdag had het waterschap verkeersregelaars ingehuurd. Sinds woensdagavond is de politie gaan controleren en bekeuren.

Kilometers omrijden

De afsluiting van de parallelweg tegelijk met de afsluiting voor de aanleg van de vispassage heeft tot gevolg dat automobilisten enkele kilometers om moeten rijden om van de ene naar de andere kant van Doesburg te komen. Vooral de wijk Beinum wordt door de dubbele afsluiting afgesneden van de rest van Doesburg.

De afsluiting van beide wegen duurt naar verwachting tot begin december. Dan moet de vispassage klaar zijn.

