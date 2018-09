'Ik zoek mijn zus Marion van den Boogaard'

.

Ik ben op zoek naar mijn zus Marion van den Boogaard uit Ede. Ik wil graag weer met haar in contact komen nadat wij elkaar uit het oog zijn verloren. Het enige wat ik van haar weet is dat zij een tijd terug is verhuisd naar Ede en dat haar geboortedatum is: 1-9-1955.

Sinds 2011 hebben wij geen contact meer met elkaar. Zij is nog mijn enige familielid en hoop haar daarom te vinden.

Kent u Marion van den Boogaard of weet u meer van haar? Laat hieronder uw reactie achter.

Foto: Marion met moeder