Buurt klaagt over overlast, sloop gebouw Wageningen Universiteit stopt mogelijk

WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit (WUR) gaat mogelijk de sloop van het voormalige onderzoeksgebouw Biotechnion stilleggen. Dit gebeurt na klachten uit de buurt. Omwonenden hoesten, klagen over stof en fietsen met een hand voor de mond. Er wordt nu onderzocht of er aanleiding is om de sloop stil te zetten.

Eerder op de dag meldde woordvoerder Simon Vink van de WUR dat de sloop al was stilgelegd, dat bleek iets te voorbarig. 'De milieudienst is nu op weg naar de locatie om te kijken of er inderdaad teveel overlast is. 'Dat juichen wij toe, want wij willen de omwonenden natuurlijk geen overlast bezorgen.'

Een van de overburen, Marieke Laméris, ervaart dat anders. 'Ons huis zit onder de stof en het dak zit onder de olie. Het kan natuurlijk gebeuren, maar dat is storend. Ik zou graag beter contact willen met de universiteit of de opdrachtgever, want ik heb een aantal keer gebeld en ze zeiden tegen mij dat alles via de regels verloopt.'

'Zonnepanelen kapot door olie'

Vorige week deed zich een ongelukje voor op de sloopplaats. Zonnepanelen in de omgeving zouden kapot zijn gegaan door rond spattende olie. Vink daarover: 'Er is van een machine een olieslang losgeraakt, dat is wat ik weet. Of daardoor eigendommen kapot zijn gegaan, weet ik niet.'

Vink beschouwt dit voorval als een incident. 'Het staat los van de overlast door de stofresten die bij de sloop vrijkomen.'

De sloop van het voormalige Biotechnion begon twee jaar geleden. Door de vondst van asbest lag de sloop enige tijd stil.