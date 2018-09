Paardenhandelaar licht verzekering op: paarden blijken niet dood te zijn

DOETINCHEM - Een paardenhandelaar uit Doetinchem is veroordeeld voor onder meer oplichting.

De man van 34 probeerde tot vier keer toe geld van verzekeringsmaatschappijen te krijgen. Hij zei dat paarden die bij hem in de manege stonden, waren overleden.

In één geval was het paard al eerder overleden, concludeert de rechtbank. In de andere gevallen leefden de dieren nog. Een verzekeraar keerde tweemaal uit, de andere twee keer slaagde de claimpoging niet.

De man kwam verder na een inbraak in zijn bedrijf met vervalste rekeningen van goederen op de proppen. Ook bleek hij een gestolen shovel te hebben.

Voorwaardelijke celstraf en terugbetalen

De rechtbank veroordeelde de paardenhandelaar tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een werkstraf van 240 uur. Verder moet de man ruim 100.000 euro terugbetalen aan de verzekeringsmaatschappijen.

Een halfbroer kreeg een werkstraf omdat hij de paardenhandelaar hielp bij het oplichten van een verzekeraar. Een dierenarts moet een boete van 2500 euro betalen. Hij had op schrift gesteld dat een paard was overleden zonder dat hij het paard had gezien.