Huisverkopers afgeperst: 'Als je nu niet betaalt, kun je de volgende keer echt hoofdpijn krijgen'

ARNHEM - De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over een bijzondere vorm van afpersing binnen. Een handjevol huiseigenaren - onder wie Gelderlanders - die hun woning onlangs te koop hebben gezet, krijgen dreigbrieven in de bus. Een van de bedreigde verkopers uit Gelderland doet bij Omroep Gelderland anoniem zijn verhaal.

De eerste brief viel drie weken terug bij de man op de mat. In de brief, die in het Engels is geschreven, wordt gevraagd om 150 euro aan bitcoins. 'Er stond in dat we de brief voor onszelf moesten houden en dat als de politie erbij betrokken werd, dat consequenties zou hebben. Wat voor een consequenties, werd niet gezegd.'

Op de brief zat een zakje met bruin poeder geplakt. 'Chocolade, als troost, volgens de brief', zegt de man.

'Voorletters op de brief'

De man is enorm van de brief geschrokken. 'Wat het anders maakt dan bijvoorbeeld een e-mail is dat het iets fysieks is: een postpakket dat persoonlijk aan jou is gericht. Zelfs mijn voorletters staan op de brief.'

'Volgende keer echt hoofdpijn'

Toch besloot hij niet te betalen. Wat afgelopen woensdag resulteerde in een tweede brief. Deze keer werd er om 200 euro in bitcoins gevraagd.

'De brief was korter en een stuk dreigender. Er zat een zakje met aspirinepoeders bij. Er staat letterlijk: 'Dit is een aspirientje, als je nu niet betaalt kan je de volgende keer echt hoofdpijn krijgen'.'

De brievenschrijver legt vervolgens uit hoe de huisverkoper bitcoins kan kopen en overmaken. De brief eindigt met de boodschap: 'Na de betaling zult u nooit meer van mij horen. Ik ben een eervolle man. Bedankt voor uw medewerking.'

Alleen aan huisverkopers

De bedreigingen komen alleen binnen bij mensen die een huis te koop hebben staan. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk zegt geen idee te hebben waarom de afperser(s) het specifiek op huisverkopers gemunt heeft.

De man: 'Ze maken wel heel duidelijk dat ze het huis op de korrel hebben. En dat als je niet betaalt, dit huis altijd besmet zal blijven en een volgende koper daar dus ook last van zal hebben.' Toch peinst hij er nog steeds niet over de bitcoins over te maken. 'Dat moet je nooit doen. Dan geeft je aan dat je zwak bent.'

Brief niet openmaken

De man heeft bij de Fraudehelpdesk en de politie melding gemaakt van de brieven. De politie adviseert slachtoffers de brief en het zakje niet open te maken, maar deze direct naar het politiebureau te brengen.