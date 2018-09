Vormgeefster uit Gaanderen mikt op EK-titel

ULFT - Grafisch vormgeefster Manon Sprenkeler uit Gaanderen gaat voor de titel op het 'EK voor beroepen' in Boedapest, nadat ze in maart Nederlands kampioen 'Graphic Design' werd. Naast het winnen van de titel heeft Sprenkeler nog een duidelijk doel voor ogen op het Europese toernooi.

'Als je meedoet wil je altijd winnen, maar ik ga voor de 'Medal of Excellence', aldus Sprenkeler. 'Dat betekent niet dat je eerste, tweede of derde wordt, maar dat je boven een bepaalde puntenschaal presteert. Als dat lukt, is mijn doel al behaald.'

300 uur getraind

Vanuit de Nederlandse organisatie heeft de Gaanderense een trainingseis meegekregen waaraan ze moet voldoen. 'Worldskills Netherlands wil dat je minimaal tweehonderd uur traint in de zes maanden voorafgaand aan het toernooi. Eerst schrok ik daar van. Maar inmiddels zit ik al bijna op driehonderd uur. Het scheelt ook dat ik veel kan oefenen met mijn eigen bedrijf en voor het grafisch vormgeven heb je alleen een laptop nodig.'



'Graphic Design' is onder meer het ontwerpen van logo's, huisstijlen, briefpapier en visitekaartjes. 'Ik visualiseer de boodschap van de klant en ik geef verhaal aan de gedachtegang van een bedrijf', aldus Sprenkeler.

Veertien landen

Op het EK dat op 26 september begint en drie dagen duurt, neemt ze het op tegen grafisch vormgevers uit dertien andere landen. Wat ze kan verwachten qua tegenstand, weet Sprenkeler nog niet precies. 'Ik heb Google en Instagram afgezocht, maar heb weinig kunnen vinden. Ik weet dat de Scandinavische landen en ook Oostenrijk en Zwitserland altijd goed voor de dag komen.'