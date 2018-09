Wereldrecordpoging: 50 uur koken voor het goede doel

ARNHEM - Hij is al meer dan 24 uur bezig met koken en gaat nog wel even een tijdje door. Visboer Piet van Diermen uit Arnhem doet een wereldrecordpoging in de categorie 'individuele marathon voedselbereiding'.

Het huidige record staat op 40,5 uur. Om dat te verbreken moet Van Diermen doorgaan tot vrijdag 5.00 uur. Hij is ervan overtuigd dat hij het record gaat verbreken, zegt hij in zijn viszaak in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. 'Dat record gaat aan diggelen.' Zijn doel is om uiteindelijk 50 uur achtereen te koken.

Verslaggever Marvin Hop nam een kijkje bij de visboer (de tekst loopt door onder de audio):

Met zijn actie zamelt hij geld in voor een goed doel: de Cystic Fibrosis Stichting. Die zet zich in voor patiënten met taaislijmziekte. De maaltijden die Van Diermen kookt, zijn ook te kopen in zijn zaak.