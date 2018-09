Jack de Gier wijt tegengoals niet aan te aanvallend concept

NIJMEGEN - NEC speelt in een behoorlijk aanvallend concept en krijgt ook vrij veel tegendoelpunten.

Maar daar is volgens trainer Jack de Gier geen direct verband tussen. "We geven er teveel weg. Maar we kijken altijd naar de organisatie in het verdedigen en in het voetballen. Je wilt altijd vanuit de nul spelen. We kijken goed waar de pijnpunten liggen en geven vooral de doelpunten weg door momenten die niet nodig zijn. Het gaat om de teamorganisatie. Het verdedigen begint altijd voorin en daar zit echt wel verbetering in. Ik hoor ook wel geluiden dat mensen wijzen naar de speelwijze en het type spelers. Ik ben wel van mening dat we het met z'n allen moeten doen."

De trainer kan vrijdagavond in Helmond weer beschikken over aanvaller Jonathan Okita, die tegen Jong PSV uitviel met een hersenschudding. "Hij was zaterdag alweer op de club. Achteraf is het meegevallen. Hij heeft het weekend rust gehouden. Maandag is hij weer begonnen met training binnen en gedeeltes ook weer buiten. Vandaag heeft hij met de groep meegetraind, bewust alleen een gedeelte om het niet te forceren. Hij heeft geen reactie en kan dus spelen."

foto: Broer van den Boom

"Helmond Sport denkt ook vanuit het voetbal. Ik heb ze zelf gezien tegen Jong Ajax van de week. Ze durven in fases wel te voetballen en daar moeten wij ons goed op voorbereiden. Maar het belangrijkste is dat wij met ons eigen team bezig zijn."