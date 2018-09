Josef Kvida vindt dat NEC te veel tegengoals incasseert

NIJMEGEN - NEC scoort makkelijk dit seizoen, maar incasseert ook veel tegendoelpunten.

In vijf wedstrijden wisten de tegenstanders al negen keer te scoren. "Ja, en de laatste twee wedstrijden zes goals tegen. Dat is niet goed", vindt Josef Kvida. "Als verdedigers moeten we achterin de nul houden en compact blijven. We hebben nog niet verloren, dat is belangrijk."

De Tsjech staat zelf in de defensie en vormt vrijdagavond tegen Helmond Sport een centraal duo met de Belg Mathias Bossaerts. "Dat moet ik gewoon verdienen door goed te trainen en hard te werken. In Helmond moeten we winnen, dat is de eerste stap. Pas dan kijken we naar volgende week."

Kvida begon het seizoen als basisspeler, maar door een uitstapje met Jong Tsjechië was hij zijn plek kwijt. "Ik heb toen alleen woensdag en donderdag getraind. Ik hoop nu elke wedstrijd in de basis te staan. Vorige week gaven we een 2-0 voorsprong weg, maar gelukkig heb ik gescoord in de laatste seconde."