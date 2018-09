Raadslid fietst naar Engeland en terug voor de Airborneherdenkingen

ARNHEM - Het is niet een alledaagse fietstocht: vanuit Arnhem richting Londen en de Arnhemse zusterstad Croydon om vervolgens weer terug te fietsen met een aantal Britse agenten en brandweermannen. SP-raadslid Gerrie Elfrink doet het nu voor de derde keer.

'Het is vooral genieten. Ik ben al eerder met deze mensen meegegaan. Ze gaan naar Arnhem voor de herdenkingen en vrijdagavond leggen zij een krans. Onderweg is het genieten van de humor en de prachtige natuur.'

Raadslid Gerrie Elfrink over zijn fietstocht:

Zwaar valt het Elfrink niet, het Arnhemse raadslid staat bekend om zijn passie voor sport en gezond leven. De 400 kilometer die hij nu in de benen heeft zitten vallen dus mee, al zou menig mens de auto al hebben gepakt. 'Ik houd van gezond leven en van fietsen. De groep waarmee ik nu fiets is ook heel divers. We fietsen gemiddeld zo’n 25 kilometer per uur, sommigen iets langzamer en sommigen iets sneller.'Vrijdagmiddag verwacht Gerrie Elfrink weer in Arnhem aan te komen. Hij zal dan via de John Frost Arnhem binnenfietsen. Wat hij als eerste goed doen was direct duidelijk: 'Koffie zetten, ik drink nu instantkoffie.' Dat is dan ook het enige afzien van de hele tocht, grapt Elfrink. Volgend jaar staat ook al op de planning, en iedereen die mee wil doen mag zich aansluiten.