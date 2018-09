Verhuizing Cultura naar oude V&D pand mogelijk van de baan

EDE - De voorgenomen verhuizing van Cultura naar het oude V&D-pand in Ede centrum gaat waarschijnlijk niet door. Dit melden verschillende bronnen aan Omroep Ede.

Wachten op officiële bevestiging

Een woordvoerder van de gemeente Ede kan echter op dit moment nog niets bevestigen. Volgens diverse bronnen die Omroep Ede heeft gesproken is het nu aan het college van burgemeester en wethouders om hierover een beslissing te nemen.

Het is niet bekend is of het niet doorgaan van de verhuizing het resultaat is van een afgerond onderzoek naar de verhuismogelijkheden van het centrum voor kunst en cultuur. De gemeente Ede verdiept zich sinds een aantal maanden in het onderwerp.



Interesse in vestiging hotel huidige locatie Cultura weggevallen

Bronnen laten tevens weten dat al eerder uit het onderzoek is gebleken dat een theaterzaal in het voormalige V&D-pand niet mogelijk is. Ook een parkeergarage zou een probleem vormen.

Het vormt ook een probleem dat niet alle onderhuurders zouden mee kunnen verhuizen. Goed geïnformeerde bronnen lieten al eerder aan Omroep Ede weten dat er een projectontwikkelaar interesse in het pand had, om daar een hotel te vestigen. Of het wegvallen van de interesse om op de huidige locatie van Cultura een hotel te plaatsen een aanleiding is de eventuele verhuizing niet te laten plaatsvinden, blijft nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de gemeente Ede laat weten dat de pers wordt geïnformeerd als er meer duidelijkheid is omtrent het onderwerp. Mogelijk is dat al deze week.