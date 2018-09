Deel dit artikel:













Eerste basisplaats Javier Vet bij De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Javier Vet start voor het eerst in de basis van De Graafschap in de uitwedstrijd vrijdagavond tegen Heracles Almelo. Hij vormt in het centrum van de verdediging een duo met Bart Straalman.

Myenty Abena was een paar dagen grieperig, maar is op tijd fit. Ook hij staat aan de aftrap. Ted van de Pavert, die deze week vader werd, kampt met een onbekend virus. Hij ontbreekt. Trainer Henk de Jong kiest op het middenveld voor Robert Klaasen en verder voor Stef Nijland en waarschijnlijk Erik Bakker, die terug is na een enkelblessure. De Jong trainde deels met Frank Olijve en deels met Bakker in de basis. Voorin mag Youssef El Jebli vanaf links starten. Fabian Serrarens speelt daardoor weer centrumspits, wat ten koste gaat van Jordy Thomassen. Opstelling: Jurjus; Abena, Vet, Straalman, Owusu; Bakker, Nijland, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52