Politie zoekt vrouw na mislukte babbeltruc

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar een vrouw die betrokken zou zijn bij een mislukte babbeltruc. Ze werd woensdagmorgen verjaagd door de bejaarde bewoonster van een woning aan de Van Limburg Stirumlaan.

De gewaarschuwde politie begon een Burgernetonderzoek, maar dat leverde niets op.

De politie houdt er rekening mee dat de vrouw in het gezelschap was van een man. Die is in de achtertuin van de bewoonster gezien.

Alleen van de vrouw beschikt de politie over een signalement. Ze:

heeft een klein postuur

heeft zwart, lang haar

heeft een getinte huidskleur

droeg donkere kleding.

Wie meer weet, wordt verzocht de politie te bellen op 0900-8844 of zich te melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.