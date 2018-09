Deel dit artikel:













Herdenking Airborne, verkeer moet omrijden Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Auto's, motoren, vrachtwagens en bussen kunnen vrijdag vanaf 18.00 uur tijdelijk niet over de John Frostbrug in Arnhem. De brug is voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten voor de herdenking van de Slag om Arnhem en de Bridge to Liberation Experience.

Fietsers, snor- en bromfietsers kunnen tot 21.00 uur in beide richtingen over het oostelijke fietspad. De brug is vrijdag rond middernacht weer toegankelijk voor verkeer van Zuid naar Noord. Richting Arnhem-Zuid is de brug afgesloten tot 7.30 uur zaterdagochtend. Zie ook: John Frostbrug Vrijdag zijn ook de lage kade van de Rijnkade en de lage kade van een klein deel van de Nieuwe Kade dicht voor auto's. Dat duurt de hele dag. Verkeer wordt via de Westervoortsedijk, Eusebiusbuitensingel, Airborneplein, Turfstraat, Rodenburgstraat en Eusebiusplein omgeleid.



Het Airborneplein wordt vrijdag voor de officiële herdenking vanaf 18.00 uur vrijgemaakt. Verkeer wordt omgeleid. Verder is de Berenkuil, het plein waarvan (brom)fietsers en voetgangers gebruikmaken, van 16.30 tot ongeveer 20.00 uur afgesloten. De Oranjewachtstraat is die dag om ongeveer 20.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Rodenburgstraat, Turfstraat, naar het dan weer opengestelde Airborneplein. De omleidingsroutes voor de stads- en regiobussen die niet over de John Frostbrug kunnen zijn te vinden op www.9292.nl. Zie ook: Programma Bridge to Liberation Experience Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52