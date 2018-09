Dalende lijn in WW-uitkeringen zet door

ULFT - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is ten opzichte van een jaar geleden met een kwart gedaald. In vergelijking met vorige maand bleef het aantal verstrekte uitkeringen volgens het UWV echter nagenoeg gelijk.

'Dat komt vooral door toename van het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs en bij uitzendbedrijven', zo laat het UWV weten over de cijfers. 'Dit is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de zomerperiode. Door de bouwvak en de zomervakanties in het onderwijs neemt de instroom in de WW tijdelijk toe.' In totaal werden in de maand augustus 4212 WW-uitkeringen verstrekt in de regio Achterhoek.



In vergelijking met augustus 2017 is volgens het UWV een daling te zien van 27%, met name in de bouwsector en bij uitzendbedrijven. De organisatie verwacht dat de daling in het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek tot eind 2019 doorzet naar een totaal van ongeveer 3500 personen.