Alsnog gesprek met teruggekeerde broers Andropov

CULEMBORG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft maandag alsnog een gesprek met de teruggekeerde broers Maksim en Denis Andropov.

Donderdag ging het gesprek om medische redenen niet door. Maandag is er alsnog een gesprek, Maksim wordt bijgestaan door zijn ambulant begeleider Hans Kersten. De IND wil weten wat de ervaringen van de jongens in Oekraïne waren.

De familie Andropov woonde 17 jaar in Nederland, maar de vader en de moeder en hun twee zonen en dochter werden in juli op het vliegtuig naar Oekraïne gezet. Kort daarop kwamen de twee oudste kinderen Maksim en Denis terug naar Nederland. Ze zijn hier op een toeristenvisum.

Jongens gaan naar school

De juridisch begeleider van het gezin, Frank King, zei eerder dat de jongens zich prettig voelen in Nederland. 'De jongens gaan ook naar school, dat mag gelukkig.' Hoelang ze hier kunnen blijven, is nog niet bekend.

Kersten heeft in elk geval op een rij gezet hoe de begeleiding van Maksim eruitziet en hoe die was geregeld in diens basisschooltijd.

