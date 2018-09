Duiven in Nijmegen hebben pokkenvirus

NIJMEGEN - De medewerkers van de Dierenambulance Nijmegen en omstreken hebben hun handen vol aan wilde duiven met de pokkenziekte.

De voor de vogels zeer besmettelijke ziekte wordt verspreid door een virus. De eerste verschijnselen ontstaan meestal bij de ogen in de vorm van verdikkingen. Die groeien vervolgens uit. Ze komen ook rond en in de bek voor, op de snavel en soms ook op de poten.

De quarantaine van de dierenopvang stroomt langzaam vol met besmette duiven, meldt de Dierenambulance Nijmegen en omstreken op Facebook. 'Het pokkenvirus is zeer besmettelijk, vandaar dat ze apart zitten van de overige duiven. Andere diersoorten zijn gelukkig nauwelijks vatbaar voor deze variant. Ook de mens loopt geen gevaar.'

'Moeilijk achter elke vliegende duif aan rennen'

Op een vraag van iemand op Facebook wat je moet doen als je een zieke duif ziet, antwoordt de Dierenambulance: 'Dat hangt sterk af van de conditie van de duif. Als 't een niet te vangen exemplaar is, dan kunnen we helaas weinig betekenen. We kunnen moeilijk achter elke vliegende duif aan rennen.'

Inenten van de wilde duiven is volgens de Dierenambulance geen optie. Behandeling bestaat uit symptoom- en pijnbestrijding. Wilde duiven die gezond zijn, kunnen het virus overleven. Op Facebook zegt de Dierenambulance: 'De pokken drogen in, vallen eraf en de duif is weer de oude.'

De duiven worden behandeld en verzorgd door vrijwilligers in witte jassen en met handschoenen.