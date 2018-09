Deel dit artikel:













Bijna kwart minder WW-uitkeringen in Gelderland Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - In augustus is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland zeer licht gedaald. Volgens het UWV gaat het om 'een jaarlijks terugkerend fenomeen in de zomerperiode'. Door vakanties in het onderwijs en de bouw neemt de instroom in de WW tijdelijk toe. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen met bijna een kwart gedaald.

Veel tijdelijke contracten in die sectoren worden in die vakantieperiode niet verlengd. Ook huren die sectoren in deze periode minder uitzendkrachten in. Gelderland telde eind vorige maand 31.252 WW-uitkeringen. Dat waren er 224 minder dan in juli. In sommige regio’s daalde de WW sterker, zoals in Midden Gelderland (-1,3 procent). In andere regio’s bleef het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand vrijwel gelijk, zoals in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Uitkeringen blijven dalen Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland 24 procent lager. De hoogste stand dateert van ruim vier jaar terug. In februari 2014 waren het er 56.784. Vergeleken met díe stand is de WW in Gelderland nu 45 procent lager. Over heel 2018 en heel 2019 verwacht UWV voor alle Gelderse regio’s een verdere daling van de WW. Het aantal uitkeringen per regio, eind augustus: Midden-Gelderland 6902

Achterhoek 4212

Foodvalley 4085

Rijk van Nijmegen 5597

Rivierenland 3402

Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe 9561 * Bij elkaar opgeteld gaat het om 33.759 uitkeringen. Dat zijn er meer dan 31.252 uit het bericht. Dat komt doordat de Stedendriehoek en de Foodvalley provincie-overschrijdende regio's zijn.

