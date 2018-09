Deel dit artikel:













Staking bij PostNL; gevolgen bezorging onduidelijk Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Postmedewerkers in het hele land zijn donderdagochtend vroeg begonnen aan een 24-uursstaking. Op de voorbereidingslocatie in Arnhem hebben zo'n 50 mensen het werk neergelegd. Later gebeurt dat ook in Nijmegen, zegt vakbond FNV. De gevolgen voor de bezorging zijn onduidelijk.

Volgens de FNV wil PostNL de post niet meer laten sorteren door voorbereiders, maar moeten postbodes dat op straat doen. Dat is volgens de bond gevaarlijk, zorgt voor meer werkdruk bij de bezorgers en leidt tot banenverlies bij de sorteerders. De tekst loopt door onder de tweet Post ontregeld, of toch niet? Volgens FNV-bestuurder Etienne Haneveld is de postbezorging deze donderdag ontregeld. 'Dat betekent dat de post niet vandaag bezorgd wordt, maar morgen.' Woordvoerster Ellen Talsma van PostNL noemt dat 'voorbarig'. Volgens haar is het ook niet waar dat er straks op straat gesorteerd wordt. 'Het gaat alleen om het allerlaatste stukje. De post is al gesorteerd. Het enige wat we postbezorgers vragen: bezorg niet uit één bundel, maar uit twee bundels. Beide bundels zijn al gesorteerd en liggen op volgorde.' Daarmee is volgens PostNL 1,5 jaar lang getest en ook de vakbonden waren daarbij betrokken. 'Daarom zijn we ook verbaasd over de felheid van de FNV.' Talsma wijst erop dat andere bonden niet meedoen aan de staking. Gesprek met de FNV, een postsorteerder en PostNL (de tekst loopt door onder de audio): 'Er verdwijnen banen, maar er komen ook banen bij' De PostNL-woordvoerster erkent dat er banen verdwijnen bij de postsorteerders. 'Het gaat om ongeveer 190 fte. Aan de andere kant komt er 115 fte bij het bezorgen bij. En, heel belangrijk, onze pakket-tak groeit enorm. Daar zijn we elke dag op zoek naar collega's en daar zijn intern heel goede mogelijkheden om naartoe door te stromen.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52