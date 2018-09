Deel dit artikel:













Treinverkeer tussen Arnhem en Elst stilgelegd na aanrijding

OOSTERBEEK - Het treinverkeer tussen de stations Arnhem Centraal en Elst is woensdagavond stilgelegd. Dit gebeurde na een aanrijding met een persoon in de buurt van de brug over de Nederrijn bij Oosterbeek.

De aanrijding vond rond 23.20 uur plaats. Het is nog onduidelijk wanneer de stremming voorbij is en het verkeer op het betreffende traject weer kan worden hervat. Ook is nog niet bekend of de NS bussen inzet om gestrande reizigers alsnog op hun bestemming te krijgen.