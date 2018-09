Actiegroep wil luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Lelystad voor rechter dagen

LELYSTAD - Actiegroep HoogOverijssel gaat luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk stellen voor de schade die vliegtuigen naar Lelystad Airport gaan veroorzaken. Dat schrijft de stichting in een brief aan twaalf luchtvaartmaatschappijen.

In de brief stelt de actiegroep dat toekomstige vakantievluchten vanaf Lelystad Airport problemen veroorzaken. Zo wordt aangestipt dat de belevingswaarde van natuurgebieden als de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en de Wieden 'vernietigd' wordt wanneer meerdere toestellen op een hoogte van 9000 voet of lager overvliegen. Ook wordt het woongenot van 750.000 huishoudens aangetast en brengen de vluchten de gezondheid van de bewoners schade toe, stelt de actiegroep.

Jan Rooijakkers van de actiegroep (de tekst loopt door onder de audio):

Overheid wordt niet ontzien

Dat de brief aan twaalf luchtvaartmaatschappijen is gericht, betekent niet dat de Actiegroep HoogOverijssel de overheid ontziet. 'Daar gaan we ook tegen procederen, maar het duurt eindeloos voor dat besluit duidelijk is. Het is raar om te gaan procederen tegen een besluit dat wordt vervangen', geeft Jan Rooijakkers aan namens de eisers. De groep legt in de brief het verzoek neer bij grote luchtvaartmaatschappijen om nadrukkelijk de keuze te maken niet vanaf Lelystad Airport te vliegen.

'Waarschuwing wel zo netjes'

De brief is aangetekend verstuurd naar grote vliegmaatschappijen als KLM, Corendon, Ryanair en EasyJet. Volgens Rooijakkers is het netjes om de maatschappijen te waarschuwen. In de brief schrijft de stichting dat het zich niet zonder pardon neerlegt bij de negatieve gevolgen van de laagvliegroutes. 'HoogOverijssel zal zich niet neerleggen bij de vernietiging van de recreatiesector in de laagvlieggebieden.'