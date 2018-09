Nog steeds problemen voor boeren door fipronilcrisis

BARNEVELD - Een jaar na dato zijn de gevolgen van de fipronilcrisis nog niet voorbij. Pluimveehouders lijden veel schade, vooral omdat Duitse afnemers nog steeds geen Hollandse eieren willen kopen voor de menselijke consumptie.

Dat stelt het Meldpunt Fipronil. Overigens stopt het meldpunt met de taken, die worden overgenomen door het Poultry Expertise Centrum in Barneveld.

Een jaar geleden bleek dat het bedrijf Chickfriend het verboden bestrijdingsmiddel fipronil gebruikte tegen bloedluis bij kippen. Als gevolg gingen honderden pluimveebedrijven op slot.

In een documentaire van Omroep Gelderland werd eerder al duidelijk dat sommige boeren nog de resten van het fipronil aan het verwijderen zijn, er tonnen aan vervuilde mest ligt opgeslagen in de Gelderse Vallei en dat bij een enkele boer nog steeds fipronil in de eieren wordt gemeten.